Команда не готова боротися за титул, – Конте про шанси Тоттенхема виграти в АПЛ

Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте оцінив шанси команди виграти чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі. Він запевняє, що клуб наразі не готовий перемогти.

"Потрібно правильно оцінювати реальність"

За словами Конте, наразі у Прем'єр-лізі є стабільніші команди, які демонструють кращі результати за Тоттенхем. Проте італійський фахівець переконаний, що це повинно мотивувати команду до ліпших показників.

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Зараз як мінімум 4 команди у Прем'єр-лізі відірвалися від решти. Це повинно стимулювати нас працювати краще, аби скорочувати відставання та думати про те, що ми повинні бути конкурентоспроможними. Наразі, чесно, я не можу сказати вам, що ця команда готова боротися за титул. Зараз є багато команд, які є стабільнішими,

– зазначив головний тренер Тоттенхема.

Також Конте запевняє, що буде наполегливо працювати для досягнення мети.

"На полі необхідно попрацювати, щоб підвищити наш рівень і спробувати наблизитися до тих команд, які показують, що є дуже-дуже сильними.

Повторюся, що нам потрібен час. Але я не боюся, бо завжди вперто працював задля досягнення мети. Потрібно правильно оцінювати реальність. Але ми маємо сконцентруватися на сьогоденні та ставити цілі на майбутнє, щоб разом побудувати щось велике", – наголосив італійський фахівець.