Епічний ляп року

52-річний італійський фахівець лише 2 листопада очолити тренерський місток англійського Тоттенхема. Антоніо Конте на емоціях випадково виклав сторіс на своїй сторінці в інстаграмі, яке викликало обурення зі сторони фанатів "шпор".

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Наставник поширив сторіс, у якій чутно пісню уболівальників лондонського Арсенала: "Каноніри" – найбільш велична команда, яку коли-небудь бачив світ".

Здається, тренер не надто вслухався у слова пісні, що навіть опублікував собі її у соцмережі. Звичайно, Конте міг швидко видалити сторіс, але футбольні фанати миттєво зберегли собі таку історію та поширили її в інших соцмережах. Тепер Антоніо потрібно буде виправлятись за помилку перед фанатами Тоттенхема вже не в інтернеті, а грою команди на футбольному полі.

Курйозний ляп Конте: відео

Конте був запрошений для того, щоб покращити ситуацію "шпор" у цьому сезоні. Після 10 турів команда йде на 9 місці у таблиці АПЛ, у її активі 15 пунктів.