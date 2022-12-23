Команда Леклера вигнала скандального картингіста з Росії, який "зігував" на змаганнях
Джерело:інстаграм Lennox Racing Team
Команда Lennox Racing несподівано для усіх розпочала співпрацю зі скандальним російським картингістом Артемом Северюхіним. Однак їх контракт протримався мізерну кількість часу.
Публікація про початок роботи з Северюхіним з'явилась у соцмережах команди Леклера 19 грудня, але згодом зникла, а коментарі до під світлинами були закриті. Однак у пості про Северюхіна йшла мова про те, що кожен має отримати другий шанс.
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Немає росіян – немає проблем
Вже 22 грудня команда Шарля Леклера після цілої гори негативних відгуків оголосила про припинення угоди з російським картингістом.
Lennox Racing Team хоче уточнити, що угоду з Артемом Северюхіним припинено,
– йдеться у повідомленні.
Ось така сила спільноти обурених фанатів змінила долю скандального картингіста у команді відомого гонщика Формули-1 Леклера.
Lennox Racing розірвала угоду з росіянином / Фото з інстаграму гоночної команди
Скандал із російським картингістом Артемом Северюхіним
- Росіянин Артем Северюхін під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи OK-Junior із картингу серед юніорів не придумав нічого кращого, аніж на подіумі показати нацистське вітання. Нагадаємо, що Северюхін виступав під італійським прапором.
- Його жест неабияк обурив не лише прихильників картингу чи інших перегон. Олімпійські чемпіонки з греко-римської боротьби Жан Беленюк та зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва відреагували на таке зігування Северюхіна.
- Згодом мама спортсмена знайшла дивне виправдання вчинку свого сина, у яке ніхто не повірив.
- Росіянин зрозумів, що вляпався у скандал, тому записав відео, у якому вибачився свій вчинок.
- У травні FIA дискваліфікувала російського картингіста, а шведська команда вигнала з команди 15-річного росіянина.