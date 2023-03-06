Відлуння скандалу з формою Зеніта: Кривбас вимагає від Joma пояснень за співпрацю з окупантами

Іспанська компанія Joma продовжує співпрацювати з країною-агресоркою та одягати футболістів російських клубів. Керівництво криворізького клубу відреагувало на скандал з відомим брендом.

Черговий скандал розгорівся після представлення російським Зенітом нової форми на сезон. Раніше компанія заявляла, що покинула ринок країни-агресорки, але, очевидно, їхні попередні повідомлення не були щирими.

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Львівські Карпати одразу відмовилися від співпраці з іспанцями та оперативно змінили постачальника форми. Відреагували на скандал і в УАФ, де компанія виступає технічним спонсором збірної України.

Ультиматум Кривбаса

Відповідну заяву зробив криворізький Кривбас, який теж виступає у формі Joma. У клубі відзначили, що вони не можуть одночасно відмовитися від постачальника. Наразі Кривбас чекає пояснень від компанії, а якщо співпраця з агресором підтвердиться, вони змінять технічного партнера.

Ми звернулись з офіційним запитом до представника компанії Joma в Україні, та чекаємо від них чіткої позиції та повного виходу компанії з ринку країни-агресора. На період розгляду цієї ситуації ФК Кривбас призупиняє виконання всіх рекламних зобов'язань, які вказані в контракті,

– йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, що у 2022 році низка російських клубів, зокрема ЦСКА Москва та кадирівський Ахмат, повідомили, що їх одягає компанія Joma. Тоді виробник спортивного одягу повідомив про зупинку усіх спонсорських контрактів з російськими та білоруськими командами до припинення повномасштабної агресії.

, у 2021 році Joma розробила спеціальну форму для "синьо-жовтих" з контуром України та написами "Слава Україні!" та "Героям слава". Саме в цій формі команда Андрія Шевченка виступала на чемпіонаті Європи-2020. У Росії добряче палало від дизайну футболок.