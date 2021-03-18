Бою не буде: команда чемпіона WBC спростувала переговори з Ломаченком

Український боксер Василь Ломаченко продовжує перебувати у пошуках наступного суперника. Чемпіон світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Оскар Вальдес нібито міг стати суперником українця.

Непереможний Оскар Вальдес не планує боксувати з Ломаченко. Про це розповів менеджер Вальдеса Франк Еспіноза журналісту Стіву Кіму.

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Франк Еспіноза, менеджер чемпіона світу за версією WBC у першій легкій вазі Оскара Вальдеса, розповів мені, що будь-які чутки про поєдинок з Василем Ломаченком взагалі не відповідають дійсності. Не було ніяких переговорів, але він сказав, що вони з Вальдесом хочуть провести ще два бої у 2021 році,

– зазначив журналіст.