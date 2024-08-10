Українська борчиня Ірина Коляденко завдяки бійцівському характеру пробилася до фіналу Олімпіади-2024 з вільної боротьби. Спортсменка з Ірпеня вже гарантувала срібну медаль для України, пише 24 Канал.

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Останній шанс України на "золото"

На минулих Олімпійських іграх Ірина Коляденко стала бронзовою призеркою. Під час виступу в Парижі вона перевершила попереднє досягнення.

У чвертьфіналі Коляденко перемогла представницю Болгарії Біляну Дудову з рахунком 7:3. Наша борчиня поступалася по ходу сутички, але зуміла вийти в наступне коло змагань.

У півфіналі Ірина взяла реванш в Айсулуу Тинибекової, якій програла на Олімпіаді-2020. Українка здобула переконливу перемогу з рахунком 8:2.

Фінальний поєдинок проти японки Мотокі Сакури розпочнеться після 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція чемпіонського поєдинку між Іриною Коляденко та Мотокі Сакурою буде доступна на сайті 24 Каналу.

Дивіться онлайн фінал Олімпіади-2024 з вільної боротьби