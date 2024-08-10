Украинская борчиха Ирина Коляденко благодаря бойцовскому характеру пробилась в финал Олимпиады-2024 по вольной борьбе. Спортсменка из Ирпеня уже гарантировала серебряную медаль для Украины, пишет 24 Канал.

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Последний шанс Украины на "золото"

На прошлых Олимпийских играх Ирина Коляденко стала бронзовым призером. Во время выступления в Париже она превзошла предыдущее достижение.

В четвертьфинале Коляденко победила представительницу Болгарии Биляну Дудову со счетом 7:3. Наша борчиха уступала по ходу схватки, но сумела выйти в следующий круг соревнований.

В полуфинале Ирина взяла реванш у Айсулуу Тинибековой, которой проиграла на Олимпиаде-2020. Украинка одержала убедительную победу со счетом 8:2.

Финальный поединок против японки Мотоки Сакуры начнется после 20:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция чемпионского поединка между Ириной Коляденко и Мотоки Сакурой будет доступна на сайте 24 Канала.

Смотрите онлайн финал Олимпиады-2024 по вольной борьбе