Колумбійського тенісиста дискваліфікували через вживання кокаїну
24 грудня 2021 , 11:47Читать новость на русском
Джерело:ITF
Колумбійського тенісиста Алехандро Гомеса тимчасово відсторонили від змагань. Все через провалену допінг-пробу.
Колумбієць відсторонений від змагань
Ще в жовтні на турнірі у Боготі тенісист здав сечу, в якій виявили метаболіти кокаїну. Ця речовина належить до числа "симуляторів", вона заборонена Всесвітнім антидопінговим агенством.
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Відсторонення 30-річного спортсмена почало діяти з 15-го грудня.
Гомесу було надіслано попереднє повідомлення про порушення антидопінгових правил, поки що тенісист не скористався правом оскаржити це рішення.
Що відомо про кар'єру Алехандро
- Колумбієць ніколи не підіймався вище четвертої сотні світового рейтингу.
- Цієї осені він виграв три Челленджери у парному розряді.
- Наразі Гомес посідає 489-те місце в рейтингу найкращих тенісистів світу.