Колумбійського тенісиста дискваліфікували через вживання кокаїну

Колумбійського тенісиста Алехандро Гомеса тимчасово відсторонили від змагань. Все через провалену допінг-пробу.

Колумбієць відсторонений від змагань

Ще в жовтні на турнірі у Боготі тенісист здав сечу, в якій виявили метаболіти кокаїну. Ця речовина належить до числа "симуляторів", вона заборонена Всесвітнім антидопінговим агенством.

До речі Українського тенісиста звинувачують у вживанні наркотиків

Відсторонення 30-річного спортсмена почало діяти з 15-го грудня.

Гомесу було надіслано попереднє повідомлення про порушення антидопінгових правил, поки що тенісист не скористався правом оскаржити це рішення.

Що відомо про кар'єру Алехандро