Колумбійського тенісиста дискваліфікували через вживання кокаїну

24 грудня 2021 , 11:47
Читать новость на русском

Джерело:

ITF

Колумбійського тенісиста Алехандро Гомеса тимчасово відсторонили від змагань. Все через провалену допінг-пробу.

Колумбієць відсторонений від змагань

Ще в жовтні на турнірі у Боготі тенісист здав сечу, в якій виявили метаболіти кокаїну. Ця речовина належить до числа "симуляторів", вона заборонена Всесвітнім антидопінговим агенством.

До речі Українського тенісиста звинувачують у вживанні наркотиків

Відсторонення 30-річного спортсмена почало діяти з 15-го грудня.

Гомесу було надіслано попереднє повідомлення про порушення антидопінгових правил, поки що тенісист не скористався правом оскаржити це рішення.

Що відомо про кар'єру Алехандро

  • Колумбієць ніколи не підіймався вище четвертої сотні світового рейтингу.
  • Цієї осені він виграв три Челленджери у парному розряді.
  • Наразі Гомес посідає 489-те місце в рейтингу найкращих тенісистів світу.
Автор: Дарина Жданович