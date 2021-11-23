Мухтаруліна викрили у Чорноморську
Позитивні проби спортсмен здав під час турніру в Чорноморську. Змагання проходили з 30 серпня по 5 вересня.
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У Чорноморську він отримав від організаторів вайлд-кард та зіграв один матч, у якому поступився французу. Проте аналізи йому все ж таки довелося здати.
Повідомлення українцю щодо порушення правил відправили 12 листопада. Аналіз зразка сечі провели у лабораторії у канадському Монреалі.
Тимур не надавав ніякої інформації проте, що має спеціальний дозвіл на вживання амфетамінів не надавав.
Що відомо про тенісиста
- Мухтарулін зіграв 11 матчів на професійному рівні. Проте перемогти йому вдалося лише в одному. Тому в жодні рейтинги українця наразі ще не включили.
- Він має профіль на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР), де пишуть, що Тимур встиг заробити 1239 доларів.