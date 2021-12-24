Колумбиец отстранен от соревнований
Еще в октябре на турнире в Боготе теннисист сдал мочу, в которой обнаружили метаболиты кокаина. Это вещество принадлежит к числу "симуляторов", оно запрещено Всемирным антидопинговым агентством.
Кстати Украинского теннисиста обвиняют в употреблении наркотиков
Отстранение 30-летнего спортсмена начало действовать с 15-го декабря.
Гомесу было отправлено предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил, пока что теннисист не воспользовался правом обжаловать это решение.
Что известно о карьере Алехандро
- Колумбиец никогда не поднимался выше четвертой сотни мирового рейтинга.
- Этой осенью он выиграл три Челленджера в парном разряде.
- Сейчас Гомес занимает 489 место в рейтинге лучших теннисистов мира.