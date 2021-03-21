Колос несподівано переміг Зорю: відео

Луганська Зоря несподівано зазнала другої поспіль поразки у чемпіонаті України. У понеділок, 21 березня, Зоря на виїзді програла Колосу у 19 турі УПЛ.

Колос – Зоря 1:0

Гол: Лисенко, 42

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У першому таймі обидві команди зосередилися на боротьбі, а не футболі. За 45 хвилин Зоря жодного разу не пробила у площину воріт. Найкраща нагода була у Кочергіна, який пройшов до штрафного, але вистрілив повз ворота.

Натомість один з двох ударів Колоса виявився результативним.

На 42 хвилині Чурко і Кравченко обігралися в стінку на правому фланзі. Після цього Золотов пропустив простріл з правого флангу на Лисенка. Нападник обробив м'яч та потужним ударом не залишив шансів голкіперу.

По перерві Колос мав дві нагоди, щоб збільшити перевагу. Спершу Богданову забракло точності після удару з гострої позиції. Згодом Чурко увійшов у штрафний та красиво пробив. Васіль здійснив чудовий сейв.

На 69 хвилині на полі з'явився Шахаб і відразу створив загрозу біля воріт Колоса. Спершу іранець пробив головою, але господарів врятував голкіпер. Через дві хвилини Шахаб пробивав через себе, але не влучив у площину воріт.

Наприкінці гри Колос був близький, щоб "закрити" матч. Після навісу у штрафний Зорі м'яч летів на дальню стійку, де Абу Ханна ледь не зрізав у власні ворота.

Зоря віддала всі сили, щоб зрівняти рахунок, однак Колос вистояв. Після цієї гри команди залишаться на попередніх позиціях у турнірній таблиці. Зоря утримує 3 місце, а Колос – 6.

Колос – Зоря відеоогляд