Колос програв вдома Ворсклі, не забивши пенальті: відео

Ворскла здобула перемогу у матчі проти Колоса на виїзді. У п'ятницю, 24 вересня в матчі між цими командами все вирішив єдиний гол у першому таймі.

Колос – Ворскла 0:1

Гол: Тілль, 36

Нереалізований пенальті: Чурко, 29 (Колос)

Матчем в Ковалівці випало відкривати черговий тур УПЛ. Гра не була багатою на моменти, хоча кожна з команд зробила чимало і для того, щоб виграти, і щоб програти.

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На початку зустрічі відбувся "розмін" моментами – після подачі з кутового небезпечно головою пробив Гавриш – м'яч в сантиметрах пролетів повз стійку воріт. Гості на це відповіли ударами зі штрафного. Після одного з них м'яч влучив у перекладину воріт. Ще одного разу пробивав Рангел – в руки воротарю.

Вирішальним у матчі став відрізок між 27-у та 36-ю хвилинами. Спочатку через травму поле покинув капітан Ворскли Володимир Чеснаков. Замість нього вийшов Артем Челядін. І вже через дві хвилини він збив у власному штрафному Олега Ільїна. Арбітр Максим Козиряцький призначив пенальті. Пробивати пішов Вячеслав Чурко, але голкіпер Дмитро Різник впорався з його ударом.

У 2021 році Колос 16 разів пробивав пенальті. Але реалізував лише сім з них

Покарання за це для Колоса наступило через декілька хвилин. Атака Ворскли закінчилася закиданням м'яча на Олів'є Тілля. Опинившись під кутом перед воротами, він пробив. З першим ударом Кирило Фесюн впорався, а от вже добивання від люксембурзького футболіста було точним. Хоча Віталій Гавриш міг врятувати свою команду, вибивши м'яч з лінії воріт. Але той пролетів йому під ногою.

Відео голу Тілля



У другому таймі Колос намагався будь-що зрівняти рахунок. І команда отримала такий шанс. Володимир Лисенко опинився за метр від воріт. Все, що йому треба було зробити – пробити повз голкіпера. Але він пробив саме у Різника.

Ворскла перемагає та підіймається на третю сходинку в турнірній таблиці. Колос і надалі десятий.