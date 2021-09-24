Колос – Ворскла 0:1

Гол: Тилль, 36

Нереализованный пенальти: Чурко, 29 (Колос)

Матчем в Ковалевке выпало открывать очередной тур УПЛ. Игра не была богатой на моменты, хотя каждая из команд сделала немало и для того, чтобы выиграть, и чтобы проиграть.

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В начале встречи состоялся "размен" моментами – после подачи с углового опасно головой пробил Гавриш – мяч в сантиметрах пролетел мимо створа ворот. Гости на это ответили ударами со штрафного. После одного из них мяч попал в перекладину ворот. Еще однажды пробивал Рангел – в руки вратарю.

Решающим в матче стал отрезок между 27-й и 36-й минутами. Сначала из-за травмы поле покинул капитан Ворсклы Владимир Чеснаков. Вместо него вышел Артем Челядин. И уже через две минуты он сбил в собственной штрафной Олега Ильина. Арбитр Максим Козыряцкий назначил пенальти. Пробивать пошел Вячеслав Чурко, но голкипер Дмитрий Резник справился с его ударом.

Наказание за это для Колоса наступило через несколько минут. Атака Ворсклы закончилась забрасыванием мяча на Оливье Тилля. Оказавшись под углом перед воротами он пробил. С первым ударом Кирилл Фесюн справился, а вот уже добивание от люксембургского футболиста было точным. Хотя Виталий Гавриш мог спасти свою команду, выбив мяч с линии ворот. Но тот пролетел под ногой.

Видео гола Тилля

Во втором тайме Колос пытался сравнять счет. И команда получила такой шанс. Владимир Лысенко оказался в метре от ворот. Все, что ему надо было сделать – пробить мимо голкипера. Но он пробил именно в Резника.

Ворскла побеждает и поднимается на третью строчку в турнирной таблице. Колос и в дальнейшем десятый.