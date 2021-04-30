Колос, Ворскла чи Десна – хто зайвий в боротьбі за місце в єврокубках

Наступного сезону Україну в єврокубках представлятимуть одразу п'ять клубів. Команди, які посядуть четверте та п'яте місце, зіграють у новоствореній Лізі конференцій. Поки на ці два місця претендують одразу три клуби – Колос, Ворскла та Десна.

За три тури до кінця чемпіонату, поки визначений лише чемпіон. Ним стало київське Динамо, яке наступного сезону зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Доля другого місця, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів, ще не вирішене. Поки на другій позиції – донецький Шахтар. Але луганська Зоря відстає лише на чотири очки, тому теоретично зберігає шанси потіснити "гірників".

При цьому ситуація в Зорі така, що і її можуть потіснити з третього місця. А воно може дати право наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

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Правда Зоря може пробитися у цей турнір, вигравши Кубок України, фінал якого відбудеться 13 травня. Але у суперниках – Динамо, яке не проти оформити золотий дубль в цьому сезоні (требл, якщо врахувати ще й перемогу в Суперкубку України).

Тож саме команди, які посядуть четверте та п'яте місця в турнірній таблиці по закінченні сезону, і зіграють у кваліфікації Ліги конференцій. Претендують на ці місця одразу п'ять команд. Правда в трьох з них – Колоса, Ворскли та Десни – реальні шанси. І віддати перевагу одній з команд не так і легко.

Тут варто відзначити, що та ж Десна зіграє два матчі проти конкурентів – спочатку прийме Колос, а потім відправиться в гості до Ворскли. Тож ситуація з потраплянням у першу п'ятірку буде залежати особисто від команди.

Водночас Колос та Ворскла ще мають заплановані матчі з Динамо. З однієї сторони – потужний суперник. Але кияни можуть вийти на гру не основним складом, якщо тренерський штаб вирішить перевірити найближчий резерв та дати відпочити гравцям основи. Тим більше, що одразу 15 гравців Динамо отримали виклик до збірної України.

Однак поки Десна має найбільше шансів на потрапляння у першу п'ятірку (попри те, що посідає поки шосте місце та відстає на один бал від Колоса та Ворскли). У букмекерській конторі Favbet на те, що "сіверяни" фінішують у топ-5 виставили коефіцієнт 1,25. На те, що одне з єврокубкових місць посяде Ворскла – 1,35. Ставки на Колос приймають з коефіцієнтом 1,65.

Натомість Дніпро-1 та Олександрія зберігають лише чисто теоретичні шанси потрапити у першу п'ятірку за підсумками сезону. Тож не дивно, що у Favbet на такий результат виставили коефіцієнт 500.