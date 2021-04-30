За три тура до конца чемпионата, пока определен только чемпион. Им стало киевское Динамо, которое в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Судьба второго места, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, еще не решена. Пока на второй позиции – донецкий Шахтер. Но луганская Заря отстает всего на четыре очка, поэтому теоретически сохраняет шансы потеснить "горняков".

При этом ситуация в Заре такая, что и ее могут потеснить с третьего места. А оно может дать право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы.

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Правда Заря может пробиться в этот турнир, выиграв Кубок Украины, финал которого состоится 13 мая. Но в соперниках – Динамо, которое не против оформить золотой дубль в этом сезоне (требл, если учесть еще и победу в Суперкубке Украины).

Поэтому именно команды, занявшие четвертое и пятое места в турнирной таблице по окончании сезона, и сыграют в квалификации Лиги конференций. Претендуют на эти места сразу пять команд. Правда у трех из них – Колоса, Ворсклы и Десны – реальные шансы. И отдать предпочтение одной из команд не так легко.

Здесь стоит отметить, что та же Десна сыграет два матча против конкурентов – сначала примет Колос, а затем отправится в гости к Ворскле. Поэтому ситуация с попаданием в первую пятерку будет зависеть лично от команды.

В то же время Колос и Ворскла еще имеют запланированніе матчи с Динамо. С одной стороны – мощный соперник. Но киевляне могут выйти на игру не основным составом, если тренерский штаб решит проверить ближайший резерв и дать отдохнуть игрокам основы. Тем более, что сразу 15 игроков Динамо получили вызов в сборную Украины.

Однако пока Десна имеет больше всего шансов на попадание в первую пятерку (несмотря на то, что занимает пока шестое место и отстает на один балл от Колоса и Ворсклы). В букмекерской конторе Favbet на то, что "северяне" финишируют в топ-5 выставили коэффициент 1,25. На то, что одно из еврокубковых мест займет Ворскла – 1,35. Ставки на Колос принимают с коэффициентом 1,65.

Вместе с тем Днепр-1 и Александрия сохраняют лишь чисто теоретические шансы попасть в первую пятерку по итогам сезона. Неудивительно, что в Favbet на такой результат выставили коэффициент 500.