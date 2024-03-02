Розіграли як по нотах: гол на 3-й хвилині приніс перемогу Руху над Колосом – відео

Суботню програму 19-го туру чемпіонату України закривав поєдинок у Ковалівці, де місцевий Колос приймав Рух. Поєдинок сусідів по турнірній таблиці завершився перемогою гостей.

Колос – Рух 0:1

Гол: Сич, 3

Команда Яросава Вишняка вдало розпочала весняну частину чемпіонату, обігравши на виїзді рівненський Верес (2:0). Натомість Рух вирвав нічию у домашньому поєдинку з Поліссям (1:1), пише 24 Канал.

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Результативний старт матчу

Гості агресивно розпочали зустріч. Перша ж атака підопічних Пономарьова принесла успіх. На 3-й хвилині фланговий прорив Квасниці завершився пасом на Сича. Більярдний удар захисника львів'ян метрів з 14-ти призвів до взяття воріт.

Відео голу Сича

Ковалівці мали достатньо часу, щоб зрівняти рахунок. Проте потужний склад з досвідчених футболістів нічого не міг вдіяти з "дитячим садочком" Пономарьова. Гравці Руху грали в улюбленій манері на контратаках та мали можливості збільшити перевагу.

У підсумку фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу гостей з рахунком 1:0.

Рух залишився на 6-й сходинці. Проте "жовто-чорні" наблизилися до бажаної четвірки. Лише три бали віддаляють львів'ян від Полісся.

А от ковалівці опустилися на восьме місце. У команди Вишняка 24 бали у 18 матчах та непросте завдання пробитися в єврокубки.

Відеоогляд матчу Колос – Рух