Верес – Колос 0:2

Голи: Цуріков, 80, Паулаускас, 84

Рівненська команда взимку суттєво підсилила свій склад відомими гравцями. Крім того, головним тренером Вереса став Олег Шандрук, який змінив на цій посаді Сергія Лавриненка, пише 24 Канал.

Читайте також Не обійшлось без шедевру: Кривбас розгромив новачка УПЛ у першому матчі 2024 року – відео голів

Ковалівці дотисли Верес

У першому таймі команди не порадували глядачів гольовими моментами. Футболісти Вереса та Колоса грішили неточними передачами. На перерву команди пішли за нічийного рахунку.

На другий тайм гості вийшли з іншим настроєм. Це принесло результат наприкінці зустрічі. Спочатку Андрій Цуріков завершив швидку контратаку ковалівців точним ударом.

А за шість хвилин до завершення матчу литовський форвард Паулаускас, який з'явився на полі у другому таймі, скористався пасом Тотовицького та подвоїв перевагу Колоса.

Завдяки цій перемозі підопічні Ярослава Вишняка піднялися на сьому сходинку. Колос набрав 24 очка у 17 матчах.

Верес залишився на передостанньому місці. Завдання залишитися в елітному дивізіоні ще більше ускладнилося.

Відеоогляд матчу Верес – Колос