Колос орендував футболіста в російського клубу

Ковалівський Колос оголосив про підписання угод одразу з трьома футболістами. Один з них належить російському клубу.

У літнє міжсезоння ряди Колоса поповнили Анатолій Нурієв, Тарас Саків та Алєксандр Павлавєц. Перші двоє перейшли з Минаю, який в минулому сезоні ще виступав в УПЛ, але посів останнє місце в чемпіонаті та вилетів в Першу лігу.

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При цьому Анатолій Нурієв є вихованцем українського футболу. Але вирішив змінити громадянство і тепер виступає за збірну Азербайджану, за яку вже зіграв у п'яти матчах

Щодо Алєксандра Павловеца, то це білоруський центральний захисник. Йому 24 роки і він чимало виступав у себе на батьківщині. Але у 2021 році він перейшов у російський клуб Ростов. І саме звідти він перейшов до Колоса на правах оренди.

Павловец також виступає за збірну Білорусі. В його активі – вісім матчів.