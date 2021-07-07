В летнее межсезонье ряды Колоса пополнили Анатолий Нуриев, Тарас Саков и Александр Павловец. Первые двое перешли из Миная, который в прошлом сезоне еще выступал в УПЛ, но занял последнее место в чемпионате и вылетел в Первую лигу.

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При этом Анатолий Нуриев является воспитанником украинского футбола. Но решил сменить гражданство и теперь выступает за сборную Азербайджана, за которую уже сыграл в пяти матчах

Что касается Александра Павловца, то это белорусский центральный защитник. Ему 24 года и он немало выступал у себя на родине. Но в 2021 году он перешел в российский клуб Ростов. И именно оттуда он перешел в Колос на правах аренды.

Павловец также выступает за сборную Беларуси. В его активе восемь матчей.