Колос – Оболонь: онлайн-трансляція матчу Кубка України
У середу, 21 серпня, відбудуться перші поєдинки 1/16 фіналу Кубка України з футболу. На цьому етапі розпочинають свій шлях у турнірі сім клубів УПЛ із найнижчим рейтингом за результатами сезону-2023/2024.
Однією з найбільш непередбачуваних пар цього раунду є протистояння Колоса й Оболоні. Вони вже зустрічалися в нинішній кампанії у чемпіонаті й той матч закінчився внічию з рахунком 2:2, пише 24 Канал.
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Битва клубів УПЛ
Матч відбудеться на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Стартовий свисток арбітра пролунає о 17:00.
У новому сезоні обидва колективи встигли провести по три поєдинки в Українській Прем'єр-лізі. Наразі вони ще не відчули смаку перемоги та перебувають у нижній частині турнірної таблиці.
Команда Поздєєва набрала два очка та розташувалася на дванадцятій сходинці, а "пивовари" з одним заліковим балом поки посідають передостаннє місце.
Цікаво. Це буде шістнадцята очна зустріч між суперниками. Значну перевагу мають ковалівці – вісім перемог проти двох у киян, ще п'ять разів було зафіксовано нічийний результат.
Дивіться відеотрансляцію матчу Колос – Оболонь
Зазначимо, що в наступному поєдинку УПЛ Колос вдома прийматиме Верес, а Оболонь на виїзді гратиме з Поліссям. Матчі відбудуться 26 і 25 серпня відповідно.