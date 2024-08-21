Колос – Оболонь: онлайн-трансляція матчу Кубка України

У середу, 21 серпня, відбудуться перші поєдинки 1/16 фіналу Кубка України з футболу. На цьому етапі розпочинають свій шлях у турнірі сім клубів УПЛ із найнижчим рейтингом за результатами сезону-2023/2024.

Однією з найбільш непередбачуваних пар цього раунду є протистояння Колоса й Оболоні. Вони вже зустрічалися в нинішній кампанії у чемпіонаті й той матч закінчився внічию з рахунком 2:2, пише 24 Канал.

Читайте також Розклад матчів 3-го попереднього етапу Кубка України: коли зіграють команди

Битва клубів УПЛ

Матч відбудеться на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Стартовий свисток арбітра пролунає о 17:00.

У новому сезоні обидва колективи встигли провести по три поєдинки в Українській Прем'єр-лізі. Наразі вони ще не відчули смаку перемоги та перебувають у нижній частині турнірної таблиці.

Команда Поздєєва набрала два очка та розташувалася на дванадцятій сходинці, а "пивовари" з одним заліковим балом поки посідають передостаннє місце.

Цікаво. Це буде шістнадцята очна зустріч між суперниками. Значну перевагу мають ковалівці – вісім перемог проти двох у киян, ще п'ять разів було зафіксовано нічийний результат.

Дивіться відеотрансляцію матчу Колос – Оболонь

Зазначимо, що в наступному поєдинку УПЛ Колос вдома прийматиме Верес, а Оболонь на виїзді гратиме з Поліссям. Матчі відбудуться 26 і 25 серпня відповідно.