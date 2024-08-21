Одной из самых непредсказуемых пар этого раунда является противостояние Колоса и Оболони. Они уже встречались в нынешней кампании в чемпионате и тот матч закончился вничью со счетом 2:2, пишет 24 Канал.

Читайте также Расписание матчей 3-го предварительного этапа Кубка Украины: когда сыграют команды

Битва клубов УПЛ

Матч состоится на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

В новом сезоне оба коллектива успели провести по три поединка в Украинской Премьер-лиге. Пока что они еще не почувствовали вкуса победы и находятся в нижней части турнирной таблицы.

Команда Поздеева набрала два очка и расположилась на двенадцатой строчке, а "пивовары" с одним зачетным баллом занимают предпоследнее место.

Интересно. Это будет шестнадцатая очная встреча между соперниками. Значительное преимущество имеют ковалевцы – восемь побед против двух у киевлян, еще пять раз был зафиксирован ничейный результат.

Смотрите видеотрансляцию матча Колос – Оболонь

Отметим, что в следующем поединке УПЛ Колос дома будет принимать Верес, а Оболонь на выезде будет играть с Полесьем. Матчи состоятся 26 и 25 августа соответственно.