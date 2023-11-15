Працювала в екстремальних умовах: колишня покоївка Неймара подала на нього до суду

Зірковий бразильський футболіст Неймар вскочив у неприємний скандал через колишню хатню робітницю. У нападника Аль-Хілаля вимагають сотні тисяч євро компенсації.

Форвард саудівського Аль-Хілаля та національної збірної Бразилії Неймар може знову опинитися у суді. Тепер позов до нього готує покоївка.

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35-річна бразилійка повідомляє, що протягом двох років Неймар її просто експлуатував. Жінка працювала у будинку футболіста без постійного трудового договору та в екстремальних умовах: сім днів на тиждень, неоплачувані понаднормові, без вихідних та без медичної підтримки, незважаючи на те, що вона була вагітна.

Неймара звинувачують у трудовій експлутації

Крім того, потерпіла стверджує, що її змушували працювати за два тижні до пологів. У результаті покоївка працювала приблизно на 20 годин більше, ніж це дозволяє трудове законодавство. Тому вона вимагає від Неймара компенсації у розмірі 368 тисяч євро і навіть загрожує передати справу до суду.

Юристи хатньої робітниці надсилали Неймару лист, щоб знайти фінансове врегулювання ситуації – і він залишився без відповіді. Тому вони надіслали позов до трудового суду.

"Неймар скористався важким становищем нашої клієнтки, щоб нав'язати їй негідні умови праці, порушуючи фундаментальні норми трудового законодавства. Ми шкодуємо, що така особистість змогла виявити таку нелюдяність, дійшовши до того, що вигнала нашу клієнтку з дому за кілька днів до передчасних пологів, коли вона скаржилася на біль", - цитує адвоката французька преса.

Нагадаємо, що 7 жовтня Неймар повідомив про поповнення у родині, гравець вдруге став батьком. Сам бразилець продовжує відновлюватись від травми, яку отримав у матчі "селесао" проти Уругваю. Вінгер порвав "хрести" та пробуде поза футболом близько 10 місяців.

До травми у поточному сезоні-2023/2024 Неймар встиг провести 5 матчів, у яких забив гол та віддав 3 асисти.