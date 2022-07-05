Загрожує до двох років ув'язнення: колишня дівчина Кірьоса звинувачує тенісиста у нападі
Джерело:Canberra Times
Австралійський тенісист Нік Кірьос звинувачується у нападі на свою колишню дівчину. Максимальне покарання за цією статтею – 2 роки.
Адвокат: Йдеться про побутові відносини
Інцидент відбувся у грудні 2021 року. За наявною інформацією, тенісист нібито схопив дівчину. Австралійська поліція підтвердила виданню, що спортсмен має з’явитися у суд до 2 серпня.
До речі Плюнув у вболівальників: зіркового тенісиста покарали за зухвалу витівку на Вімблдоні
Адвокат Кірьоса Джейсон Моффет розповів про деталі справи.
Йдеться про побутові відносини. Характер обвинувачення серйозний, і Кіріос ставиться до нього дуже серйозно. Враховуючи, що справа на розгляді суду, на даному етапі він не даватиме коментарів, але згодом ми випустимо пресреліз,
– сказав адвокат тенісиста.
Максимальне покарання за цією статтею – два роки ув’язнення.
Феєрія тенісиста на Вімблдоні
- 40-ва ракетка світу австралійський тенісист пробився до чвертьфіналу Вімблдону-2022. Нік повторив свій найкращий результат на даному турнірі, датований 2014 роком.
- У матчі четвертого кола Кірьос обіграв американця Брендона Накашиму.
- Наступним суперником Ніка стане представник Чилі Селян Гарін.
- Також тенісист відзначився своєю скандальною поведінкою. Він плюнув у бік вболівальників, заявивши, що вони його образили.
- Організатори турніру вже покарали Кірьоса, його оштрафували на 8211 фунтів стерлінгів.