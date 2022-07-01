Організатори вже покарали нахабного тенісиста
У першому колі Вімблдону австралієць переміг британця Пола Джабба за підсумками 5 сетів. Саме ця зустріч запам'яталася скандальною поведінкою Кірьоса.
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Під час зустрічі Кірьос ударив м'ячем у бік глядачів. Потім в одному з епізодів він плюнув на трибуни з вболівальниками.
Нік зізнався, що справді плюнув у бік трибун. Мовляв, дехто з вболівальників ображав його під час матчу.
Організатори Вімблдона все одно оштрафували Кіріоса на 8211 фунтів стерлінгів.
Кірьос плюнув на вболівальників / Фото The Sun
Успіхи тенісиста у Лондоні
- Кірьос пробився до третього кола Вімблдону. У матчі другого кола Кірьос у трьох сетах обіграв представника Сербії Філіпа Країновича.
- Гра тривала 1 годину 26 хвилин. За три сета Кірьос виконав 24 ейси, припустився однієї подвійної помилки і реалізував п'ять брейк-пойнтів з 14. На рахунку Країновича чотири подачі навиліт, три подвійні помилки і повна відсутність брейк-пойнтів.
- У третьому колі Вімблдона Нік Кірьос зустрінеться з переможцем пари Джордан Томпсон (Австралія) – Стефанос Ціципас (Греція).