Росіянка заявила, що їй нема чого втрачати

Нещодавно Сідорову виключили зі збірної України. Біатлоністка прокоментувала повномасштабну війну в україні лише на 41-й день.

До теми Вслід за кораблем: натуралізована біатлоністка з Росії Сідорова виключена зі збірної України

До того ж вона не засудила дії своєї батьківщини. Також на момент вторгнення Росії в Україну вона перебувала у РФ.

Спортсменка вже навіть встигла поспілкуватися з російськими ЗМІ. Вона заявила, що у збірній України вона не була, тому їй нема чого втрачати.

"Так, я не отримала основного громадянства в Україні, не виступала на міжнародних змаганнях, тому що при переході був карантин, але перехід обнулився, я не була у збірній команді, тому й не можу бути звільнена, просто все обірвалося і я вирішила залишитися у Росії із сім'єю", – сказала росіянка.

До України не повернеться

Сідорова заявила, що не збирається повертатися до України.

"У зв'язку із цією ситуацією я висловила думку, але не розкрила її повністю. Мені шкода людей, які опинилися у нинішньому становищі з обох боків, я переживаю за людей, з якими добре знайома, я сама жила на лижній базі в Чернігові, де були практично всі мої речі та інвентар. Насправді я залишилася без усього, але це не так хвилює, як життя людей з обох сторін", – зазначила біатлоністка.

Я хочу продовжити спортивну кар'єру, тому що біатлон мені приносить величезне задоволення. Чи розглядаю повернення до української збірної? Ні, більше не розглядаю. Поки що нема ясності подальших дій, де і як я буду,

– сказала Сідорова.