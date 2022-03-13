Колишнього футболіста Динамо засудили до 2 років за зґвалтування
13 березня 2022 , 11:56Читать новость на русском
Джерело:Récord México
Ексгравець київського Динамо Андрес Ескобар проведе два роки у в'язниці. Футболіста засудили за зґвалтування п'яної жінки.
Сам зіпсував собі кар'єру
Колумбійський лівий вінгер був засуджений за інцидент, який стався ще у вересні 2021 року. Андрес Ескобар зґвалтував жінку, яка була у стані алкогольного сп'яніння.
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Сторона 30-річного футболіста буде оскаржувати вирок. Адвокат Ескобара впевнений, що вини його підопічного у цьому випадку немає.
Відзначимо, що після цього випадку гравець не зіграв жодного разу. Його останній клуб із Австралії Лейкнир відсторонив вінгера від команди.
- Протягом 2011 – 2018 років Ескобара пов'язував контракт із Динамо. Однак заграти у Києві не зміг, тому мав вояжі по орендах.
- За кар'єру провів 161 матч, у яких забив 16 голів та зробив 21 асист. Навіть після цього Ескобар не повісив бутси на цвях.