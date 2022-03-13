Сам зіпсував собі кар'єру

Колумбійський лівий вінгер був засуджений за інцидент, який стався ще у вересні 2021 року. Андрес Ескобар зґвалтував жінку, яка була у стані алкогольного сп'яніння.

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Сторона 30-річного футболіста буде оскаржувати вирок. Адвокат Ескобара впевнений, що вини його підопічного у цьому випадку немає.

Відзначимо, що після цього випадку гравець не зіграв жодного разу. Його останній клуб із Австралії Лейкнир відсторонив вінгера від команди.