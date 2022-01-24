Колишнього бійця UFC та чемпіона Bellator зарізали в барі під час бійки

У бразильському місті Пелотас був вбитий колишній боєць Майкель Фалькао. Він помер він ножових поранень, які отримав під час бійки.

Фалькао отримав ножові поранення в живіт в неділю вранці, 23 січня. Його доставили до лікарні, де медики намагалися врятувати йому життя. Але їм це не вдалося. Йому було 40 років.

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Фалькао в змішаних єдиноборствах виступав з 2004 року, загалом провівши 60 боїв, 40 з яких виграв.

Свого часу він виступав на UFC 123 у 2010 році, де переміг Геральда Гарріса. Але згодом його було звільнено з промоушена, коли стало відомо, що Фалькао свого часу було заарештовано за напад на жінку біля нічого клубу.

Після цього він приєднався до Bellator, де став переможцем гран-прі у середній вазі. І отримав право на титульний бій за вакантний пояс проти Олександра Шлеменка. Але програв нокаутом в другому раунді.

Згодом він виступав за різноманітні промоушени. Останній бій провів в жовтні 2021 року.