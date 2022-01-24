Божевілля фанатів

Під час матчу фанати Сан-Паулу почали божеволіти. Вони почали кидати з трибун купу сміття, а дехто навіть вибіг на поле.

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З'ясувалося, що в одного з них був ніж, який відібрав арбітр.

Юні гравці Сан-Паулу самі намагалися заспокоїти буйних вболівальників. І все-таки поєдинок вдалося завершити.

Відео інциденту

Команди боролися за вихід у фінал Юніорського кубка штату. Палмейрас переміг у поєдинку і тепер готується до матчу із Сантосом.