Фалькао получил ножевые ранения в живот в воскресенье утром, 23 января. Его доставили в больницу, где медики пытались спасти ему жизнь. Но им это не удалось. Ему было 40 лет.

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Фалькао в смешанных единоборствах выступал с 2004 года, в общей сложности проведя 60 боев, 40 из которых выиграл.

В свое время он выступал на UFC 123 в 2010 году, где победил Геральда Гарриса. Но впоследствии он был уволен из промоушена, когда стало известно, что Фалькао в свое время был арестован за нападение на женщину возле клуба.

После этого он присоединился к Bellator, где стал победителем гран-при в среднем весе. И получил право на титульный бой за вакантный пояс против Александра Шлеменко. Но проиграл нокаутом во втором раунде.

Впоследствии он выступал за различные промоушены. Последний бой провел в октябре 2021 года.