Колишній тренер Челсі Лемпард може очолити Селтік

Ніл Леннон покинув пост головного тренера шотландського Селтіка. Тепер клуб перебуває у активному пошуку нового наставника, яким може стати Френк Лемпард.

24 лютого Селтік розлучився з вже екснаставником Нілом Ленноном. Поки клуб остаточно не визначився з новим спеціалістом, то виконувачем обов'язків головного тренера буде Джон Кеннеді.

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Новий тренер Селтіка: кандидати

Одним з головних претендентів на цю посаду є колишній наставник Челсі Френк Лемпард, який покинув лондонців 25 лютого 2021 року. Керівництво "пенсіонерів" не влаштували результати, які показувала команда з Лондона.

Також на цю посаду претендує нинішній головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк. Як повідомляло видання Mirror, Селтік вів перемовини з Рафаелем Бенітесом

Леннон покинув посаду через незадовільні результати команди. Цей сезон для "кельтів" складається, м'яко кажучи, погано. Селтік сенсаційно вилетів з Ліги чемпіонів від Ференцвароша Сергія Реброва, а в групі Ліги Європи посіли останнє місце.

На внутрішній арені також справи йдуть не найкраще. Лідер чемпіонату Рейнджерс вже зумів відірватись від "обручів"вже на 18 пунктів. Селтік майже на 100% втратив шанси на "золото" у чемпіонаті Шотландії.

Наступний матч Селтік проведе вже 27 лютого вдома проти Абердина.