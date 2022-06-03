Колишній тренер Бенфіки може переманити Яремчука у Туреччину

Роман Яремчук може змінити португальський чемпіонат на турецький. Колишній наставник Бенфіки Жорже Жезуш хотів би побачити українця у своїй новій команді.

Кличе до себе у Туреччину

2 червня 2022 року Жорже Жезуш офіційно був призначений на посаду головного тренера Фенербахче. Португалець підписав контракт до 30 червня 2023 року. Досвідчений португальський наставник вже почав займатись поповненням команди.

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67-річний спеціаліст планує підсилити атакувальну лінію турецького клубу. У цю позицію Жезуш розглядає нападників, з якими працював у португальській Бенфіці – Харіса Сеферовіча та Романа Яремчука. Український форвард перейшов до "орлів" якраз, коли командою керував Жезуш.

Новий клуб Жезуша закінчив сезон, що минув, на другому місці у турнірній таблиці турецької Суперліги. Фенербахче за 38 турів заробило 73 очки, що на вісім балів менше, ніж у чемпіона Трабзонспора (81 пункт).

Складний початок Яремчука у Португалії

В останній день липня 2021-го Роман Яремчук підписав угоду з португальським клубом, перейшовши із бельгійського Гента.

У свій перший сезон українець провів 43 матчі, у яких наколотив 9 голів та відзначився 6 результативними передачами.

Угода з "орлами" спливає аж у кінці червня 2026-го. За даними Transfermarkt, вартість українського форварда складає 15 мільйонів євро.

Наразі Яремчук допомагає збірній України пробитись на чемпіонат світу-2022 через плей-офф відбору. У першому матчі проти Шотландії Роман забив другий гол "синьо-жовтих". Вже 5 червня Яремчук може знову повести збірну уперед у фінальній грі проти Уельсу.

Кар'єра Жезуша у Бенфіці

Жезуш працював із Бенфікою з серпня 2021-го до кінця того ж року.

Під його керівництвом португальський клуб провів 83 матчі, у яких здобув 53 перемоги, розписав 16 мирових та зазнав 14 поразок.

У сезоні-2021/2022 провів на чолі команди 30 поєдинків. У 20 зустрічах "орли" святкували звитягу, 5 матчів зіграли внічию та зазнали такої ж кількості поразок.

Привів Бенфіку до дев'яти трофеїв.

. Сеферовіч за минулий сезон забив 5 голів та зробив 3 асисти за 15 зіграних поєдинків. У Харіса є контракт із Бенфікою, який розрахований до 30 червня 2024 року, а вартість футболіста складає 8 мільйонів євро.