Зовет к себе в Турцию

2 июня 2022 года Жорже Жезуш официально был назначен на должность главного тренера Фенербахче. Португалец подписал контракт до 30 июня 2023 года. Опытный португальский наставник уже начал заниматься пополнением команды.

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67-летний специалист планирует усилить атакующую линию турецкого клуба. В эту позицию Жезуш рассматривает нападающих, с которыми работал в португальской Бенфике – Харрис Сеферович и Роман Яремчук. Украинский форвард перешел к "орлам" как раз, когда командой руководил Жезуш.

Новый клуб Жезуша закончил ушедший сезон на втором месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Фенербахче за 38 туров заработало 73 очка, что на восемь баллов меньше чем у чемпиона Трабзонспора (81 пункт).

Сложное начало Яремчука в Португалии

В последний день июля 2021 Роман Яремчук подписал соглашение с португальским клубом, перейдя из бельгийского Гента.

В свой первый сезон украинец провел 43 матча, в которых наколотил 9 голов и отметился 6 результативными передачами.

Соглашение с "орлами" истекает в конце июня 2026-го. По данным Transfermarkt, стоимость украинского форварда составляет 15 миллионов евро.

Яремчук помогает сборной Украины пробиться на чемпионат мира-2022 через плей-офф отбора. В первом матче против Шотландии Роман забил второй гол "сине-желтых". Уже 5 июня Яремчук снова может повести сборную вперед в финальной игре против Уэльса.

К теме. Сеферович за прошлый сезон забил 5 голов и сделал 3 ассиста за 15 сыгранных поединков. У Харриса есть контракт с Бенфикой, рассчитанный до 30 июня 2024 года, а стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро.

Карьера Жезуша в Бенфике