18-річний українець продовжує демонструвати свій клас за другу команду Брентфорда. Ярмолюк усі свої старання переводить у результат.
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Брентфорд Б провів товариський поєдинок з однолітками з Монако. Ярмолюку вдалось відзначитись голом у цьому поєдинку ще у першому таймі. У підсумку "бджоли" здобули перемогу з рахунком 4:1. Голи у свій актив також записали Тревітт та Олакігбе, який оформив дубль.
Ярмолюк уже відзначався голом у матчі проти Астон Вілли. Також згодом Єгор оформив гольову і передачу.
Українець в Брентфорді
- Ярмолюк приєднався до "бджіл" влітку. Англійський клуб заплатив за молодого таланта 1,5 мільйона євро.
- Єгор уже встиг провести матч за головну команду Бретфорда, в рамках Кубка англійської ліги.