Після закінчення матчу гравцям довелося стикнутися з неприємностями. Причина полягала в тому, що на момент нагородження їм довелося пройти через групу вболівальників Ліверпуля, пише 24 Канал.

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Мудрик пройшов повз коридор ганьби

У відео, опублікованому в соціальних мережах, під час церемонії нагородження виникла ситуація, яка отримала назву "коридору ганьби", і вона особливо важко вплинула на двох найдорожчих придбань клубу в січні 2023 року – Михайла Мудрика та Енцо Фернандеса.

Мудрик, вклавши голову, проігнорував насмішки фанатів, тоді як Енцо Фернандес був готовий дати відповідь, але його партнер по команді відвів його від можливої конфронтації.

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Як минув матч

Слід відзначити, що Мудрик вийшов на поле лише на 89-й хвилині і практично не відрізнився від маси, крім моменту з голом Ліверпуля. За дві хвилини до закінчення другого екстратайму саме через українця Вірджил ван Дейк забив головою після кутового удару.

Згідно з авторитетним статистичним порталом Whoscored, Мудрик отримав оцінку 6,1 за гру, що ставить його в другому від знизу місця в команді Челсі, трохи вище за Трево Чалобі, якому виставили 5,9.