У 2016 році збірна України з футболу провально покинула чемпіонат Європи вже після другого туру. "Синьо-жовті" стали першою командою, яка не забила бодай голу на груповому етапі. Перед Євро-2016 головним тренером команди був Михайло Фоменко, у штаб якого включили Андрія Шевченка. Ексфутболіст Артем Федецький розповів, що командою керував Шевченко.

Ексгравець "Дніпра" та "Карпат" Артем Федецький в інтерв'ю "Вацко Live" розповів про виступ України на Євро-2016. Українська збірна у групі програла Німеччині, Північній Ірландії й Польщі та першою покинула турнір.

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Шевченко керував замість Фоменка

За його словами, на груповому етапі командою вже керував чинний наставник збірної України Андрій Шевченко.

Натомість тодішній головний тренер команди Михайло Фоменко участі у тренувальному процесі не брав.

Чи керував командою Фоменко? Шевченко. Тоді вже був Шевченко. Ми здогадувалися, що Шевченко буде тренером. Фоменко вже під час Євро-2016 участі у тренувальному процесі не брав. Ми бачили, що йде перебудова поколінь. Чому для цього обрали фінальну частину – не знаю. Це моя особиста думка,

– розповів Федецький.

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Як Шевченко потрапив у збірну

Шевченко потрапив у збірну України взимку 2016 року. Він несподівано замінив Олександра Заварова, якого вирішили звільнити.

Причому невідомо, що стало причиною звільнення Заварова, адже Україна подолала плей-офф раунд та вийшла на Євро-2016.

Слід зазначити, що тоді Українською асоціацією футболу (УАФ), яка і приймає рішення щодо контрактів тренерів збірної України, керував Андрій Павелко. Він є кумом Шевченка і досі очолює УАФ.

Андрій Шевченко очолив збірну України після Євро-2016. У першому відбірковому циклі він не зміг вивести Україну на чемпіонат світу 2018.

Уже через рік разом із Шевченком збірна України виграла свою групу в Лізі націй та успішно кваліфікувалася на Євро-2020. "Синьо-жовті" посіли перше місце в групі, обігравши чинних чемпіонів Європи – португальців.

Фоменко відмовляється коментувати звільнення Заварова

Михайло Фоменко досі не прокоментував звільнення Заваров зі збірної України. Сам Заваров у квітні 2017 року в інтерв'ю "Футбол 24" заявив, що не знає причину своєї відставки.

"А що йому розповідати? Мені складно сказати, чому так сталося. Схиляюся до думки, що щось не влаштувало в особистому плані, у моїх поглядах на життя. Скоріш за все – це так. Чому про це не говорить Михайло Іванович? Йому нічого сказати. Як головний тренер, він повинен був наполягти, але не вдалося. Це по-перше.

По-друге, якщо команда зіграла так провально – зганьбилася повністю – увесь тренерський штаб повинен був піти у відставку і всім сказати: "До побачення". Відповідальність лежить на всьому штабі, зокрема й на сьогоднішньому тренері збірної – йому також потрібно було піти. Принаймні я б так вчинив у цій ситуації – команда ж посіла останнє, 24 місце! Але ж не я вирішую. Вирішує президент ФФУ. Вийшло, що не підсилили тренерський штаб, а, напевно, ослабили. Так ніхто не робить", – розповів Заваров.