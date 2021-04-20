Колишній чемпіон світу Гвоздик різко "наїхав" на Редкача, який образив Україну

Колишній чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик вщент розкритикував земляка Івана Редкача. Боксер образив українців, які негативно зреагували на його поразку.

Словесна перепалка

У ніч із 17 на 18 квітня Іван Редкач поступився Реджису Прогрейсу. Американець у 6 раунді потужним ударом у печінку поклав українця на канвас та здобув перемогу технічним нокаутом. Натомість боксер з України чомусь тримався за пах та хотів схитрувати.

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Така поведінка бійця не сподобалась українським фанатам, які розкритикували Редкача. Іван швидко відповів невдоволеним українцям та заявив, що шкодує, що народився у такій країні. Такі слова неабияк розлютили Олександра Гвоздика. Він у соцмережах зробив цілий пост про земляка.

Ніколи не думав, що подібне г*вно допливе і до мене. Зазвичай пропускаю подібне повз вуха, але в цей раз щось зло бере, плюс під загрозою відношення з людьми, яких я поважаю. Ваня, друзями ми з тобою не були та ніколи не будемо. У моєму списку контактів ти завжди був скоріше зі знаком мінус, ніж плюс,

– написав колишній чемпіон.

Також у своєму пості Гвоздик згадав і про конфлікт Редкача з Василем Ломаченком. Іван неодноразово закидував у сторону Василя образливі заяви та навіть ставив гроші на бій Ломаченка з Лопесом. Однак зробив він ставку на перемогу американського боксера.

Конфлікт із Ломаченком

Чи говорив я тобі особисто, що ні підтримую ваш конфлікт з сім'єю Ломаченко, який, до речі, почав ти, і тебе зокрема? Батько Ломаченка надіслав мені скриншот твого поста, де ти говориш про нашу дружбу, тому що він знає що її немає. Я тобі сказав: "Не вплутуйте мене в свої розборки". Але, схоже, що заради хайпа, ні берегів, ні горизонтів ти не бачиш. Здається, що у тебе тепер ще однин хейтер, не здивуюся, якщо так ти і планував. Я так розумію, зараз слід чекати від тебе новий коментар у відповідь. Ваня, ти брехун і інтриган! Не скажу, що я цього не знав", – різко висловився Гвоздик.

Зухвала відповідь поваленого Редкача

Реакція Редкача була швидкою. 35-річний боксер не розуміє, чому тоді Гвоздик прилетів подивитись на його поєдинок, якщо вони не є друзями.

Отримав акредитацію гостя з мого боку, сидів зі мною за одним столом? Важко бути невільним і озиратися у сторони. Коли Амбасадор WBC сказав зробити загальне фото, що ти сказав? Де логіка?,

– відповів одіозний Редкач.

Олександр під коментарем аргументував це тим, що прилетів в Атланту на день народження. Також Гвоздик пояснив ситуацію з відмовою робити фото: "Так, я відмовився через те, що на світлині був ти та Лопес-старший".