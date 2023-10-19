"Хитрий план": ексчемпіон пояснив, навіщо Ф'юрі виставковий бій напередодні битви за абсолют

У суботу, 28 жовтня, відбудеться комерційне шоу між Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Бій між одними з найкращих панчерів світу триватиме 10 раундів та проходитиме за правилами боксу.

На поєдинок завітає й майбутній суперник "Жадібного пуза" у битві за абсолют – Олександр Усик. Очікується, що непереможні боксери в ту ніч можуть оголосити остаточну дату "бою століття".

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Все крутиться навколо бою за абсолют

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч поділився своїми думками стосовно мотивації проведення виставкового бою для Тайсона Ф'юрі напередодні найважливішої битви у спортивній кар'єрі "Циганського короля". Окрім фінансової вигоди, він вважає, що це чудовий маркетинговий хід задля більшої зацікавленості до бою за абсолют.

Бій Ф'юрі з Нганну – це не справжній бокс, але я думаю, що зараз ми починаємо це розуміти. Я думаю, що, можливо, це був хитрий план Френка Воррена, тому що він зробив так: призначив бій з Нганну, який не дуже подобається фанатам боксу, а в цей час оголосив, що Тайсон Ф'юрі битиметься з Олександром Усиком.



Тож люди дивитимуться бій із Нганну, стежачи за його формою і виступом, думаючи про те, що буде далі, адже ці бої проходять зовсім близько один від одного. Зрештою Ф'юрі отримає найбільший гонорар у своїй кар'єрі, і я вже говорив, що у своїй кар'єрі вчинив би точно так само. Дуже важливо, щоб бій з Усиком відбувся. Я все ще трохи скептично ставлюся до цього,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі підписали контракт на бій, де визначиться перший в історії хевівейту абсолютний чемпіон, який володітиме одразу чотирма титулами.