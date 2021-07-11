В ніч на 11 липня Конор МакГрегор та Дастін Пор'є провели третій бій між собою. Він закінчився ще в першому раунді – МакГрегор зламав ногу та не зміг продовжити бій.

Як це було Пор'є переміг МакГрегора, Конор зламав ногу під час бою

Вже лежачи в октагоні з переломом, МакГрегор продовжував погрожувати Пор'є (як він це робив і до цього). При цьому зламаною виявилася та нога, якою МакГрегор намагався вдарити суперника ще під час дуелі поглядів.

Одразу після бою зайшла мова про четвертий бій між Пор'є та МакГрегором. Адже попередній не залишився чистою перемогою одного з бійців. Такий варіант не відкидають і в UFC. Адже це може принести чималі кошти промоушену від реклами.

Пор'є теж готовий провести ще один бій з МакГрегором. Але не зараз. Пор'є перебуває на першому місці. І хоче провести бій проти чемпіона легкої ваги Чарльза Олівейри. І тоді вже з чемпіонським поясом виходити на бій проти МакГрегора.

Хоча і МакГрегор до цього часу має не лише залікувати свою травму, але й перемогти.

"Зараз у нього три поразки при одній перемозі. Йому потрібно спершу виграти кілька боїв", – відповів Пор'є щодо наступного бою проти МакГрегора.

Щодо UFC, то там були б раді організувати четвертий бій Пор'є – МакГрегор. Але не знають, коли таки може відбутися. Адже МакГрегору знадобиться час на відновлення після травми.