Львівський клуб хотів поїхати на збори в Іспанію та взяти участь у міжнародному турнірі. У "зелено-білих" були амбітні плани щодо змагань, де вони могли помірятись силами із клубами іспанської Ла Ліги та зібрати кошти для української армії. Львів'яни хотіли поєднати підготовку до другої частини сезону та водночас допомогти ЗСУ, але не судилось.

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"Леви" змушені змінити свої плани

Міністерство не захотіло робити вийняток та надати "левам" дозвіл на виїзд за кордон. За правилом, лише команди УПЛ можуть виїжджати за кордон, але, аж ніяк, не клуби із нижчих ліг.

Хоча у минулому сезоні житомирське Полісся, яке на той момент ще виступало у Першій лізі України, отримало дозвіл на виїзд за кордон через якраз участь у турнірі. Але в ідентичній ситуації Карпатам було відмовлено.

Головний тренер "левів" Мирон Маркевич сподівався, що здоровий глузд переможе у цій ситуації, але все склалось для "зелено-білих" не найкращим чином.

Тому у львівському клубі взялись негайно змінювати свої міжсезонні плани. Із 9-го по 21-ше лютого команда проведе збір у Закарпатті, де вже запланувала чотири контрольні матчі.

Суперники Карпат на зборах у Закарпатті:

12 лютого – проти Звягеля;

14 лютого – проти Миная;

17 лютого – проти Металіста;

21 лютого – проти Хуста.

Ось так швидко топові клуби Ла Ліги перетворили на суперників УПЛ та команд із нижчих ліг.

Нагадаємо! Карпати закінчили першу частину сезону-2023/2024 на першому місці у групі "А", набравши у 18 турах 45 балів. Львів'яни вийшли до чемпіонської групи, де будуть боротись за вихід в УПЛ. Свій перший офіційний матч у новому 2024-му році "леви" проведуть 23 березня вдома проти Полтави.