Коли стартує Суперліга та чи запросять туди Динамо та Шахтар: прогноз букмекерів

В європейському футболі створили новий турнір – Суперлігу. Її заснували 12 топових клубів, які вже отримали за своє рішення погрози від УЄФА. Адже Суперліга може стати конкурентом Ліги чемпіонів. Але УЄФА від погроз може перейти й до рішучих кроків, дискваліфікувавши клуби-учасники.

Заснували Суперлігу 12 клубів. Це англійські Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенхем та Арсенал, іспанські Реал, Барселона та Атлетіко та італійські Ювентус, Інтер та Мілан. Однак планується, що до них мають приєднатися ще три клуби, які й будуть на постійній основі виступати в новому турнірі. Вони стануть так званими клубами-засновниками.

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Загалом же в турнірі будуть виступати 20 клубів. До 15 команд кожен сезон будуть приєднуватися 5 клубів. За яким принципом буде проходити відбір – поки невідомо. Скоріш за все за основу будуть брати комерційні показники.

На сайті Суперліги вказано, що турнір починатиметься в серпні. Однак якого року – не вказано. Адже поки немає повного списку клубів, зате є погрози від УЄФА. Букмекерська компанія Favbet пропонує зробити ставку на те, чи буде зіграних хоча б один матч Суперліги до 1 жовтня 2021 року. На такий підсумок виставили коефіцієнт 1,85.

Цікавим є й те, хто буде брати участь в Суперлізі. ЗМІ писали, що три місця для команд-засновників були передбачені для французького ПСЖ та німецьких Баварії та Боруссії (Дортмунд). Але ці три клуби офіційно відмовилися від участі в цьому турнірі. Це саме публічно зробив і німецький РБ Лейпциг. Але говорити, що вони точно не стануть учасниками Суперліги, передчасно.

Хоча є команди, які мають більше шансів потрапити якщо не в число "засновників", то хоча б учасників на сезон 2021/2022. І експерти найбільше виділяють англійські, іспанські та італійські клуби. Для них це буде можливість поповнити бюджет клубу на чималу суму. До таких належать Евертон, Астон Вілла, Вест Хем Юнайтед, Севілья, Реал Сосьєдад, Вільярреал, Аталанта та Наполі. Кожен з цих клубів отримав коефіцієнт 6 на те, що він з наступного сезону виступатиме в Суперлізі.

У цьому списку також опинилися й українські клуби. Шанси донецького Шахтаря чи київського Динамо в Favbet оцінені коефіцієнтом 15. Це дещо нижче, аніж шанси тих же таки ПСЖ, Баварії чи Боруссії – 10.

Та клубам-засновникам треба думати не лише про участь у майбутньому турнірі. Але й про те, як виступати у внутрішніх чемпіонатах. І чи будуть вони там виступати. Адже вони отримали погрози не лише від УЄФА, але й національних федерацій та ліг. Хоча клуби передбачали, що вони продовжать виступати у внутрішніх лігах, у той час як матчі Суперліги будуть посеред тижня (коли й матчі Ліги чемпіонів), а внутрішні чемпіонати – на вихідних. Чи вдадуться в АПЛ, Ла Лізі та Серії А до таких кардинальних кроків, як дискваліфікація – поки важко сказати. Але в Favbet пропонують зробити на це ставку – коефіцієнт 10 на те, що всі клуби, які будуть грати в Суперлізі в сезоні 2021/2022, будуть виключені зі своїх поточних чемпіонатів всередині країни.