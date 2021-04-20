Основали Суперлигу 12 клубов. Это английские Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм и Арсенал, испанские Реал, Барселона и Атлетико и итальянские Ювентус, Интер и Милан. Однако планируется, что к ним должны присоединиться еще три клуба, которые и будут на постоянной основе выступать в новом турнире. Они станут так называемыми клубами-основателями.

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Всего же в турнире будут выступать 20 клубов. К 15 командам каждый сезон будут присоединяться 5 клубов. По какому принципу будет проходить отбор – пока неизвестно. Скорее всего за основу будут брать коммерческие показатели.

На сайте Суперлиги указано, что турнир будет начинаться в августе. Однако какого года – не указано. Ведь пока нет полного списка клубов, но есть угрозы от УЕФА. Букмекерская компания Favbet предлагает сделать ставку на то, будет ли сыгран хотя бы один матч Суперлиги до 1 октября 2021 года. На такой итог выставили коэффициент 1,85.

Интересно и то, кто будет участвовать в Суперлиге. СМИ писали, что три места для команд-основателей были предусмотрены для французского ПСЖ и немецких Баварии и Боруссии (Дортмунд). Но эти три клуба официально отказались от участия в этом турнире. Это же публично сделал и немецкий РБ Лейпциг. Но говорить, что они точно не станут участниками Суперлиги, преждевременно.

Хотя есть команды, которые имеют больше шансов попасть если не в число "основателей", то хотя бы число участников на сезон 2021/2022. И эксперты больше всего выделяют английские, испанские и итальянские клубы. Для них это будет возможность пополнить бюджет клуба на немалую сумму. К таковым относятся Эвертон, Астон Вилла, Вест Хэм Юнайтед, Севилья, Реал Сосьедад, Вильярреал, Аталанта и Наполи. Каждый из этих клубов получил коэффициент 6 на то, что он со следующего сезона будет выступать в Суперлиге.

В этом списке также оказались и украинские клубы. Шансы донецкого Шахтера или киевского Динамо в Favbet оценены коэффициентом 15. Это несколько ниже, чем шансы тех же ПСЖ, Боруссии, Баварии или – 10.

Но клубам-основателям надо думать не только об участии в предстоящем турнире. Но и о том, как выступать во внутренних чемпионатах. И будут ли они там выступать. Ведь они получили угрозы не только от УЕФА, но и национальных федераций и лиг. Хотя клубы предполагали, что они продолжат выступать во внутренних лигах, в то время как матчи Суперлиги будут посреди недели (когда и матчи Лиги чемпионов), а внутренние чемпионаты – на выходных. Прибегнут ли в АПЛ, Ла Лиге и Серии А к таким кардинальным шагам, как дисквалификация – пока трудно сказать. Но в Favbet предлагают сделать на это ставку – коэффициент 10 на то, что все клубы, которые будут играть в Суперлиге в сезоне 2021/2022, будут исключены из своих текущих чемпионатов внутри страны.