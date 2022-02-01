Коли Санітра зможе відновити роботу зі збірною України на Олімпіаді: відповідь Бринзака
Джерело:"Суспільне Спорт"
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, коли головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра зможе вийти з самоізоляції.
28 січня Санітра був відправлений на режим самоізоляції. Також стало відомо, що 2 представники обслуговуючого персоналу команди здали позитивні тести на ковід.
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"Санітра ще поки не вийшов. Планує вийти 3 – 4 лютого, якщо все нормально буде. Потрібно два негативних тести здати. Так, (може перед стартом Олімпіади повернутися у розташування збірної)", – сказав Бринзак.
Цікаво, що позитивний тест був у тренера жіночої команди Ігоря Ященка, але на наступний день він здав вже негативний тест, і був звільнений з самоізоляції.
Санітра потрібний збірній України
- Перед вильотом спортсмени та тренери пройшли два ПЛР-тести, усі показали негативні результати в збірній України.
- Юрай Санітра вдруге працюватиме з чоловічої збірною України на Олімпіаді. У Пхьончхані у 2018 році під його керівництвом українці двічі фінішували у топ-30 особистих гонок – Дмитро Підручний – 21-й у спринті, Артем Тищенко – 29-й в індивідуальній гонці.