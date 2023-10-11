Зірковий Надаль та дві топ-тенісистки: Australian Open анонсував гучні камбеки на турнірі-2024

На найближчому змаганні Grand Slam на вболівальників очікує повернення кількох зірок тенісу. Серед них і "король ґрунту", який готується до останнього сезону в кар'єрі.

Цей рік виявився жахливим для одного з найкращих тенісистів Рафаеля Надаля. На Australian Open у січні іспанець вибув у другому колі через травму стегна.

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Після цього Рафа вирішив взяти паузу в кар'єрі, яка затягнулась на весь рік. Іспанець зізнавався, що хоча якнайкраще підготуватись до 2024 року, який має стати останнім у його кар'єрі.

Повернення Надаля та Осаки

Тим часом, вже стало відомо, що Надаль візьме участь у Australian Open-2024. Про це оголосив директор турніру Крейг Тайлі. Рафаель раніше двічі перемагав на змаганнях у Мельбурні, а загалом має у своєму активі 22 титули Grand Slam.

Крім того, організатор Australian Open оголосив про повернення на турнір двох топ-тенісисток. Серед них і експерша ракетка світу Наомі Осака, яка має два титули австралійського Grand Slam.

На початку 2023-го японка знялась з АО через вагітність, але до нового турніру має підійти у бойовій готовності. Також очікується і повернення німкені Анжелік Кербер, яка теж перервала кар'єру в очікуванні на появу дитини.

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До слова, цього сезону в тур після вагітності повернулись Еліна Світоліна та Каролін Возняцкі. Їх участь на Australian Open-2024 також очікується. Нагадаємо, що чинними переможцями турніру Grand Slam є Новак Джокович та Аріна Сабалєнка.