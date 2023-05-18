Зірка світового тенісу Рафаель Надаль у своїй академії на Мальорці провів пресконференцію, на якій зробив кілька важливих заяв. 22-разовий чемпіон Grand Slam в одиночному розряді не зможе захистити титул переможця Ролан Гаррос, який стартує 28 травня.

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Настав час зробити перерву

Колишня перша ракетка світу пропустить кілька місяців через травму стегна. Вік та великі навантаження вплинули на подальші плани 36-річного тенісиста.

"Я не зможу зіграти на Ролан Гаррос. Як ви знаєте, останні кілька місяців я щодня дуже багато працював, але не зміг знайти рішення проблеми, що виникла в Австралії. Сьогодні я не відчуваю себе готовим показувати той стандарт тенісу, який мені потрібен на Ролан Гаррос.

Останні кілька років були дуже хорошими в плані результатів – мені вдалося виграти пару Великих шоломів, кілька важливих турнірів. Але я не отримував задоволення від роботи.

Після пандемії організм не справлявся зі щоденною роботою, тож я не отримував задоволення від тренувань і турнірів. Занадто часто мені доводилося робити перерви через фізичні проблеми, занадто часто я тренувався через біль. Тож мені потрібно зробити перерву", – сказав Надаль.

2024 рік стане останнім в кар'єрі Надаля

За словами зіркового тенісиста, він пропустить кілька місяців, щоб в наступному сезоні завершити кар'єру на мажорній ноті.

"Я не знаю, коли зможу повернутися на корт. Можливо, я зроблю перерву на півтора місяця, можливо – на два, можливо – на чотири. Я буду слідувати відчуттям і намагатися зробити те, що піде на користь моєму організму і принесе мені щастя.

Моя мета і бажання – зупинитися, щоб насолодитися наступним сезоном, який, напевно, стане для мене останнім у професійному турі. Я не можу на 100 відсотків гарантувати, що все так вийде. Але задум такий.

Я хочу попрощатися з усіма турнірами, які були важливі для мене і для моєї кар'єри. Я хочу боротися і насолоджуватися цим моментом. Зараз це неможливо. Але я вважаю, що якщо зараз я зроблю перерву, то наступного року в мене буде така можливість", – розповів видатний спортсмен.