Зірка світового тенісу Рафаель Надаль у своїй академії на Мальорці провів пресконференцію, на якій зробив кілька важливих заяв. 22-разовий чемпіон Grand Slam в одиночному розряді не зможе захистити титул переможця Ролан Гаррос, який стартує 28 травня.
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Настав час зробити перерву
Колишня перша ракетка світу пропустить кілька місяців через травму стегна. Вік та великі навантаження вплинули на подальші плани 36-річного тенісиста.
"Я не зможу зіграти на Ролан Гаррос. Як ви знаєте, останні кілька місяців я щодня дуже багато працював, але не зміг знайти рішення проблеми, що виникла в Австралії. Сьогодні я не відчуваю себе готовим показувати той стандарт тенісу, який мені потрібен на Ролан Гаррос.
Останні кілька років були дуже хорошими в плані результатів – мені вдалося виграти пару Великих шоломів, кілька важливих турнірів. Але я не отримував задоволення від роботи.
Після пандемії організм не справлявся зі щоденною роботою, тож я не отримував задоволення від тренувань і турнірів. Занадто часто мені доводилося робити перерви через фізичні проблеми, занадто часто я тренувався через біль. Тож мені потрібно зробити перерву", – сказав Надаль.
2024 рік стане останнім в кар'єрі Надаля
За словами зіркового тенісиста, він пропустить кілька місяців, щоб в наступному сезоні завершити кар'єру на мажорній ноті.
"Я не знаю, коли зможу повернутися на корт. Можливо, я зроблю перерву на півтора місяця, можливо – на два, можливо – на чотири. Я буду слідувати відчуттям і намагатися зробити те, що піде на користь моєму організму і принесе мені щастя.
Моя мета і бажання – зупинитися, щоб насолодитися наступним сезоном, який, напевно, стане для мене останнім у професійному турі. Я не можу на 100 відсотків гарантувати, що все так вийде. Але задум такий.
Я хочу попрощатися з усіма турнірами, які були важливі для мене і для моєї кар'єри. Я хочу боротися і насолоджуватися цим моментом. Зараз це неможливо. Але я вважаю, що якщо зараз я зроблю перерву, то наступного року в мене буде така можливість", – розповів видатний спортсмен.
- Нагадаємо, що у 2023 році Надаль взяв участь лише у двох турнірах: United Cup та Відкритому чемпіонаті Австралії на старті сезону. З 4 зіграних матчів Рафа виграв лише один.
- Травми переслідують іспанця з 2021 року. Тоді Надаль травмувався на Ролан Гаррос і до кінця року зіграв лише два матчі. У наступному році експерша ракетка світу виграв Australian Open і Ролан Гаррос, провівши 47 матчів.