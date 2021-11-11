Коли одягаєш футболку збірної України – товариських ігор немає, – Андрій Ярмоленко
Джерело:ютуб-канал УАФ
Збірна України 11 листопада зіграє товариський матч проти Болгарії напередодні вирішального поєдинку відборі чемпіонату світу-2022. Лідер "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко заявив, що у футболці національної команди потрібно викладатись завжди на повну.
"Для нас немає товариських матчів"
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко розповів про підготовку до товариського спарингу з болгарами. Вінгер англійського Вест Хема зазначив, що поєдинок в Одесі, який має товариський характер, теж повинен бути важливим для команди.
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Футболіст заявив, коли гравець одягає синьо-жовту футболку, то для нього не повинно бути товариських зустрічей.
Всі говорять тільки про Боснію і Герцеговину. Десь і гравці думають та знають наскільки важлива ця гра. Але я вже багато разів казав, що коли одягаєш футболку національної команди, то немає товариських матчів,
– відповів Ярмоленко.
Матч відбудеться в Одесі на стадіоні "Чорноморець". 18 тисяч фанатів зможуть побачити поєдинок із трибун арени – це 2/3 від загальної кількості місць на стадіоні. Також чимало уболівальників спостерігатимуть за матчем через телетрансляцію.Тому за словами Ярмоленка, кожному гравцю "синьо-жовтих" потрібно буде викластись на повну.До слова. Товариський матч Україна – Болгарія відбудеться 11 листопада. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30.
"Викладатимемося на всі 100 відсотків"
На думку Андрія, кожен футболіст, який отримав виклик у національну команду, хоче довести тренерському штабу, що заслужив отримати місце у стартовому складі.
Товариських ігор немає. Усі розуміють, що через матч із Болгарією ми маємо підготуватися до поєдинку з Боснією і Герцеговиною, тому викладатимемося на всі 100 відсотків. Кожен футболіст хоче грати та доводити тренеру, що він гравець основного складу,
– додав футболіст.
Цікаво, що перед поєдинками Ярмоленко долучився до доброї справи. Андрій віддав бонуси, які заробив за Євро-2020, на допомогу лікарні ОХМАТДИТ. Вінгер дотримав своє слово.
Ситуація збірних у групі перед вирішальним матчем
- Україна та Боснія і Герцеговина – прямі конкуренти у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2022. Підопічні Олександра Петракова йдуть на другому місці, у їх активі 9 очок. Фіни, які посідають 3 місце, поступаються "синьо-жовтим" лише одним пунктом. Боснійці відстають від українців на два бали.
- Поєдинок Боснія і Герцеговина – Україна, який буде останнім для цих збірних у кваліфікаційному раунді, відбудеться 16 листопада о 21:45.