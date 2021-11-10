Красивий вчинок футболіста

32-річний правий вінгер "синьо-жовтих" дотримав своє слово. Андрій Ярмоленко не залишив собі гроші, які заробив за виступи у складі України на чемпіонаті Європи-2020.

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Футболіст фінансово допоміг відділу гемофілії лікарні ОХМАТДИТ. Гравець англійського Вест Хема закупив медичне обладнання. Про це Ярмоленко повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Сьогодні разом з моїм агентом і товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторівні Вільчевській, завідувачці відділення гемофілії лікарні ОХМАТДИТ, медичне обладнання,

– написав футболіст.



Ярмоленко допоміг лікарні / Фото instagram.com/yarmolenkoandrey