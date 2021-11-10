Красивий вчинок футболіста
32-річний правий вінгер "синьо-жовтих" дотримав своє слово. Андрій Ярмоленко не залишив собі гроші, які заробив за виступи у складі України на чемпіонаті Європи-2020.
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Футболіст фінансово допоміг відділу гемофілії лікарні ОХМАТДИТ. Гравець англійського Вест Хема закупив медичне обладнання. Про це Ярмоленко повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Сьогодні разом з моїм агентом і товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторівні Вільчевській, завідувачці відділення гемофілії лікарні ОХМАТДИТ, медичне обладнання,
– написав футболіст.
Ярмоленко допоміг лікарні / Фото instagram.com/yarmolenkoandrey
- Нагадаємо, що саме результативна гра Андрія Ярмоленка допомогла збірній потужно виступи на Євро-2020. Ще тоді команда на чолі з Андрієм Шевченком пробилась до чвертьфіналу турніру, у якому поступилась Англії.
- Ярмоленко вже прибув у розташування "синьо-жовтих", щоб зіграти за команду Олександра Петракова у вирішальному матчі відбору чемпіонату світу-2022 проти боснійців (16 листопада). Перед цим збірна проведе ще товариський спаринг проти Болгарії, який відбудеться в Одесі (11 листопада).
- У сезоні-2021/2022 Ярмоленко відіграв за "молотобійців" 13 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився двома асистами.