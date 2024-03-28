Генеральна репетиція перед Євро-2024: коли збірна України зіграє наступний поєдинок

Команда Сергія Реброва здобула заповітну путівку на чемпіонат Європи 2024, який відбудеться в Німеччині. Саме з господарями турніру збірна України проведе спаринг з підвищеною відповідальністю.

Сезон 2024 року збірна України розпочала матчами плей-оф кваліфікації Євро-2024. Спочатку "синьо-жовті" на виїзді здолали Боснію і Герцеговину (2:1), а у фіналі з таким же рахунком перемогли Ісландію, пише 24 Канал.

Читайте також Солідні призові: скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024

Дати найближчих матчів збірної України

Завдяки цим перемогам команда Сергія Реброва забезпечила участь в чемпіонаті Європи-2024. Однак перед початком відповідального турніру українці зіграють три товариські поєдинки.

Тож перед стартом Євро-2024 тренерський штаб збірної України проведе тренувальний збір, за підсумком якого буде сформована остаточна заявка.

Перший спаринг "синьо-жовті" зіграють зі збірної Німеччини. Гра відбудеться 3 червня на стадіоні "Мак Морлок" в Нюрнберзі. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Наступний поєдинок теж буде проти учасника ЧЄ-2024. 7 червня підопічні Реброва зустрінуться зі збірною Польщі. Наразі місце проведення спарингу уточнюється.

А завершить підготовку до континентальної першості гра з національною командою Молдови. Зустріч відбудеться 11 червня у Кишиневі.

Товариські матчі збірної України

3 червня. Німеччина – Україна (Нюрнберг)

(Нюрнберг) 7 червня. Польща – Україна (місце проведення не визначено)

(місце проведення не визначено) 11 червня. Молдова – Україна (Кишинів)

Нагадаємо, що чемпіонат Європи розпочнеться 14 червня. Збірна України свій перший поєдинок на Євро-2024 зіграє 17 червня з Румунією. У другому турі підопічні Реброва зустрінуться зі Словаччиною (21 червня), а в третьому з фаворитом групи Е збірною Бельгії (26 червня).