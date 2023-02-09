Суперницям приготуватись: Світоліна анонсувала дату повернення у WTA Tour після вагітності

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна незабаром може потішити нас своє грою у WTA-турі. Уродженка Одеси розповіла про відновлення професійної кар'єри після вагітності.

Бронзова призерка Олімпіади-2020 назвала місяць, коли спробує знову зіграти у WTA Турі. Дата можливого повернення Еліни Світоліної до змагань вже далеко не за горами.

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Світоліна: Подивимось, у якому фізичному і ментальному стані я буду

Наразі тенісистка та щаслива матуся планує повернутись до турнірів у квітні. В Еліни ще є трохи часу, аби повернути собі фізичну форму, адже востаннє одеситка виходила на корт ще у березні 2022 року.

Нагадаємо, що у травні 2020 року тенісне подружжя Світоліної та Гаеля Монфіса повідомила про вагітність Еліни. А вже 15 жовтня українка народила донечку, яку назвали Скай.

Буду повертатися в тур у квітні – це моя задача, яку буду намагатися брати на себе. Подивимось, у якому фізичному і ментальному стані я буду. Квітень стоїть у моєму плані. Будемо дивитись з чоловіком, як донька буде відчувати себе, подорожувати з нами, як вона буде в тенісному турі,

– сказала Світоліна.

Еліна вже відновила тренування, які поєднує з благодійною діяльністю. Фонд Світоліної підтримує юних тенісистів не лише під час війни в Україні, а й до 24 лютого. Також Еліна організовує благодійні вечори, аукціони та є амбасадоркою платформи UNITED 24. До вагітності віддавала усі призові на потреби України, а також робила пожертви на допомогу військовим.

6 лютого тенісистка вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала у Київ. Також Еліна відвідала рідну Одесу, куди поїхала до бабусі. Також тенісистка з'їздила у зруйнований окупантами Ірпінь, щоб на власні очі відчути усі жахи "русского міра".

9 лютого у столиці України Світоліна та колишній український тенісист Сергій Стаховський дають майстер-клас для юних тенісистів. Благодійна подія відбудеться у Вашгороді, що у Київській області.

Станом на 9 лютого Світоліна посідає 378 позицію у світовому рейтингу WTA. Дуже незвично бачити титуловану тенісистку. Але з поверненням у Тур розташування Еліни значно зміниться. Віриться, що навіть після декрету українка зможе через певний час повернутись у топ-10 найкращих тенісисток світу.