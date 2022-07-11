Коли дискваліфікації росіян недостатньо: що не так з переможцями Вімблдону

Визначилися переможці тенісного турніру Вімблдон. Ними стали Єлєна Рибакіна з Казахстану та серб Новак Джокович. Все б нічого, але без російського сліду і тут не обійшлося.

Організатори турніру не допустили до змагань російських і білоруських тенісистів. Вони заявили, що не хочуть, щоб успіх спортсменів на турнірі використали на користь пропагандистської машини російського режиму. Адже росія часто використовує такий прийом. Чого варті лише Олімпійські ігри.

Але з таким рішенням не погодилися в ATP, WTA та ITF. Тому вирішили не зараховувати рейтингові очки за участь у Вімблдоні.

У жінок перемогу здобула Єлєна Рибакіна з Казахстану. Це офіційно вона представляє Казахстан. Але народилася і виросла вона в Москві, і була громадянкою росії. І лише заради кар'єри змінила громадянство.

Водночас є дані про те, що вона і далі мешкає в Москві. Тож і сплачує там податки – у російський бюджет. А вже з цього бюджету і фінансується російська військова агресія проти України. Для прикладу, за перемогу на Вімблдоні вона отримає 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Рибакіна не змогла ні спростувати як слід, ні підтвердити ці твердження. А вже під час пресконференції після перемоги вона проігнорувала питання про війну в Україні. Вдала, що не розчула його як слід. А від питання про своє російське походження знову вирішили ухилитися, перевівши розмову про те, "як в неї повірили в Казахстані".

Ситуація з Джоковичем дещо інша. Він хоч і не фінансує війну проти України, але від підтримки російських спортсменів не відмовляється. І заявляє, що не розуміє, чому російських та білоруських спортсменів дискваліфікували.

"Я не можу сказати, що повністю погоджуюся з безстроковою забороною на виступи російським гравцям, білоруським гравцям. Я просто не бачу, який був їхній внесок у щось із того, що насправді відбувається. Мені не здається, що це справедливо", – заявив Джокович ще перед стартом турніру.

Серб навіть радів, коли організаторів Вімблдону покарали за відсторонення росіян та білорусів. Хоча від цього втратив сам тенісист. Він хоч і переміг на турнірі четвертий раз поспіль, але опустився з третього на сьоме місце в рейтингу.

От і виходить, що з одного боку росіян і справді не було на Вімблдоні, але "російський слід" там залишився, і доволі значний. Тепер залишилося побачити, що буде на US Open